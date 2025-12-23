Нека поколение Z започне новата година Zумно!!!

23.12.2025 20:22 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди около 1 час | 66

Фондация Езиковата Сливен удължава до 5 януари 2026 г, 18 часа, срока за онлайн кандидатстване за първите си пет стипендии за развитие в рамките на Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“! Всички документи за кандидатстване могат да бъдат свалени от https://gpzebg.org/index.php?id=468416</a>! Въпроси могат да бъдат задавани на scholarships@ezikovatasliven.org!

Благодарим на всички възпитаници, които подадоха своите кандидатури в първоначално обявения срок! Вашето участие е нашето вдъхновение!