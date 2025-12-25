Поздравление на областния управител Чавдар Божурски за коледните и новогодишни празници

Уважаеми жители на област Сливен,
Приемете моите сърдечни поздрави по случай Рождество Христово!
Коледа е време за смирение, признателност и споделена обич. Светлината на празника ни напомня, че най-голямата сила е в нашето единство. Нека Рождество изпълни домовете с топлина, а сърцата – с надежда.
Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве, благоденствие и вяра в собствените сили!
И нека 2026-а бъде година на нови възможности, стабилност и просперитет.
Честита Коледа и щастлива Нова година!
С уважение: Чавдар Божурски
Областен управител на област Сливен