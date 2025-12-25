Поздравление на областния управител Чавдар Божурски за коледните и новогодишни празници

25.12.2025 09:00 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 44 минути | 42

Уважаеми жители на област Сливен,

Приемете моите сърдечни поздрави по случай Рождество Христово!

Коледа е време за смирение, признателност и споделена обич. Светлината на празника ни напомня, че най-голямата сила е в нашето единство. Нека Рождество изпълни домовете с топлина, а сърцата – с надежда.

Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве, благоденствие и вяра в собствените сили!

И нека 2026-а бъде година на нови възможности, стабилност и просперитет.

Честита Коледа и щастлива Нова година!

С уважение: Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен