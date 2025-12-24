24.12.2025 14:16 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 43 минути | 25

Уважаеми клиенти,

Поради авария в района на кръгово кръстовище на “Розова градина” ще бъде спряно топлоподаването от 14.30ч до 21.00ч на 24.12.2025г и ще засегне следните улици и булеварди :

Христо Ботев, Н. Петрини, Иван Вазов, НТС, Й. Щросмайер, Дунав, Цар Освободител, Одрин, Донка и Константин Константинови, Александър Стамболийски, Петко Каравелов, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Драгоман, училище Васил Левски, IIIто училище, Детска ясла 14, Софроний Врачански, ресторант Еврика, Георги Гюлмезов, Джеймс Баучер, Раковска, Сава Доброплодни, Елисавета Багряна, жилищна сграда Айсберг, Елин Пелин, Мур, Военен хотел, Кирил Ботев, Художествена гимназия, Габрово, Антон Иванов, Владислав Очков, Инфекциозно отделение и ХЕИ.

Дружеството се извинява за създаденото неудобство!