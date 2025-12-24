Сливен, кратки вечерни новини, 24.12.2025 г., сряда

24.12.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 24 декември 2025 г. ще бъде временно преустановено топлоподаването заради авария в района на кръговото кръстовище „Розова градина“.

По повод коледните празници екипът на „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД отправи топли пожелания към своите клиенти и партньори.

Кметът на община Сливен Стефан Радев отправи празнично обръщение към жителите по повод Коледа и Нова година.

Председателят на общинския съвет в Сливен Димитър Митев отправи празнично обръщение към жителите по повод Коледа и Нова година.

Сливенският бизнесмен Драгомир Вълков, собственик на автокъща „Драгито“, дари лек автомобил на инвалид от столицата, чиято кола бе открадната преди броени дни заедно с инвалидната му количка.

Над 67 000 възрастни с ниски доходи, хора с увреждания, бездомни и други представители на най-уязвимите групи в обществото ще продължат да получават топъл обяд и през 2026 г. по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (2021–2027).

Младежи и девойки от ППМГ Сливен спонтанно се включиха в позиционирането на кашпи пред входа на старата сграда и засаждането им с цветя.