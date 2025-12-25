25.12.2025 12:15 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци поздрави жителите и гостите на града. С празничен концерт по повод Рождество Христово, организиран от Община Сливен, изпълнителите зарадваха събралата се публика на площад „Цар Освободител“.

По-рано сливенският митрополит Арсений отслужи Рождественска архиерейска света литургия в храм „Свети Димитър“.

В страницата си във Фейсбук кметът Стефан Радев поздрави жителите на Сливен по повод празника. „Пожелавам на всички здраве, благоденствие, мир и спокойствие в душите и семействата ви! Нека се обърнем към себе си, да се смирим и се оставим светлината и добротворчеството да ни водят по пътя!“, написа Стефан Радев.

Община Сливен честити коледните празници на всички и пожелава късмет и щастие в семействата!