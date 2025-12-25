Рождество Христово в Сливен

25.12.2025 12:30 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 25 декември – Рождество Христово – в катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен бе отслужена тържествена Архиерейска св. Литургия.

Празничното богослужение беше възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Евгений Янакиев – председател на храма, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп, дякон Владимир Рогачев, дякон Георги Георгиев и дякон Юлиян Иванов.

По време на светата Литургия бе извършено свещеническо ръкоположение на дякон Владимир.

Негово Високопреосвещенство се обърна с топли и пастирски думи към новоръкоположения клирик, като му пожела търпение и мъдрост в служението, непоколебима вяра, ревностна любов към Христос и благоговейна преданост към светия Божи олтар, за слава Божия и за духовна утеха на поверените му вярващи.

Песнопенията на утренята бяха изпълнени от храмовите псалти под ръководството на г-н Александър Учиков, а по време на св. Литургия песнопенията изпълни смесеният храмов хор, които допринесоха за молитвеното и празнично настроение в храма.

На богослужението присъстваха множество благочестиви християни, дошли да споделят радостта от Христовото Рождество.

След св. Литургия митрополит Арсений прочете Патриаршеското и Синодално Рождественско послание до боголюбивия народ. Последва кратка празнична програма, подготвена от децата от неделните училища в гр. Сливен, които зарадваха присъстващите с възстановка на сцената на Рождество Христово и с коледни песнопения.

Негово Високопреосвещенство благослови всички и раздаде подаръци на децата.

Новият свещеник раздаде нафората на вярващите, които с обич и благодарност го поздравяваха за новото му служение в Христовата Църква.

Празникът завърши с духовна радост и благодарност към Богомладенеца Христа, донесъл мир, надежда и спасение на света.