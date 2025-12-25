Сливен, кратки вечерни новини, 25.12.2025 г., четвъртък

25.12.2025 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 202

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци зарадва жителите и гостите на града с празничен концерт по повод Рождество Христово.

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски отправи поздрав към жителите на областта по повод коледните и новогодишните празници.

164 участника от сдружение „Съюз на пенсионерите 2024 г.“, с председател Добри Добрев, посрещнаха коледните празници в ресторант „Дева“ сред коледен уют, тържественост и бляскава украса.

Сливенският митрополит Арсений възглави празничната Рождественска литургия в катедралния храм "Свети Димитър".

За 2026 година Община Сливен има много подготвени проекти - на последния за годината брифинг кметът Стефан Радев посочи като ключов разширяването на улица „Г. Раковски“ от „Двата аслана“ до Новоселксия мост.

БСП-Сливен изказа своите съболезнования към семейството на Георги Йорданов.

Автоцентър „КИА“ и „Ситроен“-Сливен, който се утвърди като № 1 в бранша в нашия град, поздрави своите служители, многобройните си клиенти и партньори с идващите празници Рождество Христово и Нова Година.