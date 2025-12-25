25.12.2025 17:34 , Канцелария (Сливенска митрополия)

След тържественото богослужение за светлия празник Рождество Христово радостта в храма продължи с кратка, но изпълнена с вдъхновение празнична програма. В нея взеха участие децата от неделните училища в града, които с неподправена чистота и детска искреност зарадваха присъстващите с възстановка на сцената на Рождество Христово.

Малките участници, облечени в тематични костюми, пресъздадоха събитията във Витлеем – появата на Богомладенеца, поклонението на пастирите и мъдреците, радостта на небесата и надеждата, която Христовото раждане вдъхва на целия свят. Техните изпълнения бяха придружени от кратки рецитации, които изпълниха храма с празнично настроение и умиление.

Особена радост внесе и участието на коледарите, които изпълниха традиционни благословии и песни за здраве, мир и благополучие.

Събитието беше посрещнато с вълнение от миряните, които оцениха както вложената подготовка, така и възпитателното значение на подобни инициативи.

В края на тържеството владиката поздрави децата за старанието, за любовта им към Църквата и за това, че със своите чисти сърца напомнят на всички възрастни за смисъла на Рождество Христово. Той раздаде на всички участници и на всички деца в храма подаръци и книжки като израз на архипастирска грижа и благослов.

