Събора на Пресвета Богородица в Бургас

26.12.2025 13:48 , Сливенска митрополия (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 23 минути | 0

На 26 декември, когато Светата Православна Църква чества Събор на Пресвета Богородица, в храм „Св. Богородица“ в град Бургас беше отслужена тържествена Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, ставрофорен иконом Николай Димитров – старши епархийски съветник, ставрофорен иконом Петър Василев, ставрофорен иконом доц. д-р Захарий Дечев, иконом Борис Георгиев, иконом д-р Стилиан Кунев, иконом Игнатий Ойков, свещеник Стоян Толев, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Георги Георгиев.

По време на светата Литургия беше извършено и ръкоположение във втората благодатна степен – презвитер на дякон Георги.

В своето архипастирско слово Негово Високопреосвещенство насърчи новоръкоположения презвитер да пази пламенността на свещеническото си обещание, да служи с чиста съвест и искрена любов към Христос и поверените му чеда на Църквата. Той подчерта, че свещенството не е привилегия, а кръст на отдаденост, смирение и пълно доверие в Божията воля.

Песнопенията на празничната утреня бяха изпълнени от г-н Александър Учиков и г-н Щелян Димов, а по време на светата Литургия песнопенията бяха изпълнени от архиерейския хор „Херувим” с диригент Илиян Маринов.

Храмът се изпълни с множество боголюбиви християни, които с радост и благодарност възпяха Родилия се Спасител и прославиха Пресвета Богородица – Неговата Майка и застъпница на човешкия род.

В края на богослужението митрополит Арсений се обърна към вярващите с духовно слово, припомняйки величието на Божията любов, явена във Въплъщението на Христос. Той призова присъстващите да пазят светлината на празника като жива сила в живота си и обърна внимание върху значението на семейството, като посочи за пример св. Йосиф Обручник, св. цар Давид и св. Иаков, брат Господен.

Новоръкоположеният свещеник раздаде нафората на присъстващите, които с искрено вълнение го поздравяваха и му пожелаваха благодатно, смирено и плодотворно служение.

Празничният ден завърши в дух на благодарност и радост, със славословие към Богомладенеца Христос – Миротвореца и Спасителя на света.