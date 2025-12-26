Сливен, кратки вечерни новини, 26.12.2025 г., петък

26.12.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 162

Община Сливен не планира увеличение на данъци и такси за 2026 година.

В Сливен ще има 3% поевтиняване на водата от 1 януари 2026 г.

Община Сливен използва всеки подходящ метеорологичен период за асфалтиране на улици в кв. „Речица“.

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци поздрави жителите и гостите на града - с празничен концерт по повод Рождество Христово.

Автобусите на градския транспорт в Сливен се движат по празнични разписания.

Община Сливен уведомява гражданите и юридическите лица, че плащанията на задължения за местни данъци и такси, както и таксите за административни услуги, извършвани от Общината, може да се осъществяват на място в касите на Общината до 29.12.2025 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч., както и чрез официалните посредници „Изипей“, „Айкарт“, „Фаст пей ХД“, „Банка ДСК“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“ в офисите им в цялата страна.

Разширяване на улица „Раковски“ в участъка от „Двата аслана“ до Новоселския мост и цялостно асфалтиране на булевард „Панайот Хитов“ предвижда Община Сливен през 2026 година.