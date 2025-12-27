Стефановден в манастира „Рождество Богородично“, с. Кабиле

27.12.2025 13:46 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 27 декември, когато Църквата чествa светия първомъченик и архидякон Стефан, празникът бе отбелязан тържествено с архиерейска св. Литургия в новия манастирски храм посветен на св. архидякон Стефан.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Атанасий Султанов - клирик на Старозагорска епархия, ставрофорен иконом Георги Георгиев, иконом Йоан Петров - архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията бяха изпълнени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

За празничното богослужение се събра множество богомолци, сред които и ктиторът на св. обител г-н Стефан Стефанов със своето семейство.

В словото си митрополит Арсений насочи мислите на вярващите към силата на свидетелството. Той припомни, че св. архидякон Стефан не просто говори за Христа, а живя и умря с вярата, че Христос е живият Господ. Владиката призова присъстващите да не приемат вярата като украса на празниците, а като сила, която преобразява сърцата и обществото.

Негово Високопреосвещенство изказа сърдечна благодарност към игумения Минодора и сестринството за ревностната им грижа към светата обител, за неуморното духовно наставничество и за благоговейното, с любов и ред посрещане на множеството поклонници. Той подчерта, че трудът им е свидетелство за жива вяра и искрено служение на Бога и Църквата. Архипастирят пожела здраве, мир, утвърждаване в монашеските подвизи и изобилни духовни плодове за радост на Христовата Църква.

В края на словото си митрополит Арсений отправи топъл поздрав към г-н Стефан Стефанов по повод неговия имен ден, както и към архидяконите, които на този ден честват и своя празник, като им пожела Божията благодат да укрепва служението им и да ги води по пътя на верността и ревността към Господа.