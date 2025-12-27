Кампания „Рождество Христово – 2025 г.“ на Православно християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“

27.12.2025 15:21 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 48

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений с Божия помощ, доброволците на Православно християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ проведоха традиционната благотворителна кампания по повод Рождество Христово.

Дарителската инициатива включи подкрепа за деца и младежи в нужда, социални услуги в Бургаска област, осигуряване на специализирано оборудване за деца с тежки увреждания в гр. Средец, подаръци и помощни материали за кризисни и социални центрове, както и културна програма със съдействието на Държавен куклен театър – Бургас. Раздадени бяха 74 хранителни пакета и 100 празнични подаръчни торбички.

Особено внимание бе оказано и на 23-годишния Матей, нуждаещ се от скъпоструващо лечение, като му бе осигурена финансова подкрепа.

Православно християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ изказва сърдечна благодарност към всички дарители и доброволци за доверието, съпричастието и милосърдието.

Нека Божият мир, любов и благодат пребъдват във вашите домове!