Сливен, кратки вечерни новини, 27.12.2025 г., събота

Пътнически влак по линията София-Бургас удари каруца на жп прелез в квартал „Дебелата кория“ в Сливен, при катастрофата са загинали жена и дете.

Над 5000 именници празнуват днес, на Стефановден, в Община Сливен.

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци поздрави жителите и гостите на града с празничен концерт по повод Рождество Христово.

Изминалата 2025 година беше като цяло успешна за община Сливен, въпреки затрудненията, произтичащи от късното приемане на държавния и съответно на общинските бюджети.

Цената на водата ще поевтинее с 3 на сто от 1 януари 2026 г. реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

С поредица от творчески работилници фондация „Обществен дарителски фонд“ – Сливен събира жени, които чрез изкуството търсят начин да се откъснат от трудното си ежедневие и да намерят сили да продължат напред.

Oбщоградско веселие „Заедно в Новогодишната нощ” с участието на рок-група „Ахат“ и фолклорен оркестър „Прима плюс“ ще се състои на 31 декември.