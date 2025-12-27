27.12.2025 16:23 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С особено вълнение беше отбелязан Стефановден в тунджанското село Козарево. По време на празничния ден Сливенският митрополит Арсений посети най-възрастната жителка на селото – 94-годишната баба Димка, изпълнявайки нейното дълго лелеяно желание за лична среща и благословение.

В продължение на повече от година възрастната жена се надявала да се види с архипастиря, опитвайки се неведнъж да присъства на богослужения в различни храмове на епархията, но обстоятелствата все се оказвали пречка. Този празничен ден обаче се превърна в отговор на молитвите ѝ, защото вместо тя да тръгне към храма, архиереят сам прекрачи прага на дома ѝ.

Срещата премина в топла и сърдечна обстановка. „Когато дадеш дума, трябва да я изпълниш“, сподели митрополит Арсений, припомняйки, че още по-рано е обещал това посещение. Разчувствана, баба Димка благодари за вниманието и сподели, че никога не е изгубвала надежда и доверие в Божия Промисъл.

По време на разговора бяха засегнати теми за силата на молитвата, за духовната опора в трудностите и за надеждата, която съхранява човека. Владиката подчерта, че подобни срещи му напомнят за истински важните неща в живота и са източник на утеха и вдъхновение.

В края на визитата митрополит Арсений благослови дома и отправи пожелание за здраве, мир и дълголетие.

Кметът на Козарево Теодора Тачева също изрази признателност за проявената пастирска грижа и внимание към възрастните хора.

Посещението остави силен духовен отпечатък и се превърна в знак на човешка топлота и жива вяра за цялата общност.