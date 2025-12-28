Сливен, кратки вечерни новини, 28.12.2025 г., неделя

Лекари от Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишния ученик, който пострада при катастрофа на пътя до котелското село Кипилово.
Метеорологичната станция в Сливен днес е регистрирала вятър с пориви до 90 км/ч.
Над 4600 жители на община Сливен празнуваха имен ден на Стефановден.
Община Сливен планира разширяване на улица „Г. Раковски“ и асфалтиране на бул. „Панайот Хитов“ през 2026 г.
Община Сливен не планира увеличение на местните данъци и такси през 2026 г., а за част от услугите е възможно дори намаление във връзка с преминаването към еврото.
На 25 декември Сливенският митрополит Арсений възглави празничната Рождественска литургия в катедралния храм "Свети Димитър".
На 1 януари 2026 г. в катедрален храм “Свети Димитър” ще бъде отслужена Василиева света литургия, а след това Новогодишен молебен.