Сливен, кратки вечерни новини, 28.12.2025 г., неделя

28.12.2025 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 197

Лекари от Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишния ученик, който пострада при катастрофа на пътя до котелското село Кипилово.

Метеорологичната станция в Сливен днес е регистрирала вятър с пориви до 90 км/ч.

Над 4600 жители на община Сливен празнуваха имен ден на Стефановден.

Община Сливен планира разширяване на улица „Г. Раковски“ и асфалтиране на бул. „Панайот Хитов“ през 2026 г.

Община Сливен не планира увеличение на местните данъци и такси през 2026 г., а за част от услугите е възможно дори намаление във връзка с преминаването към еврото.

На 25 декември Сливенският митрополит Арсений възглави празничната Рождественска литургия в катедралния храм "Свети Димитър".

На 1 януари 2026 г. в катедрален храм “Свети Димитър” ще бъде отслужена Василиева света литургия, а след това Новогодишен молебен.