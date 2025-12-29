Приключи ремонтът на детската площадка в парк „Юнак“

29.12.2025 09:43 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен

Приключи ремонтът на детската площадка за деца от 3 до 12-годишна възраст в парк „Юнак“. По време на дейностите бяха отстранени всички остарели и опасни конструкции и заменени с нови. Поставени са нови и атрактивни съоръжения за игра. Подменена е ударопоглъщащата настилка. Подменен е и пясъкът в пясъчника. На местата, които са в близост до тревните площи, са пренаредени и бордюрите.

Дейностите са част от политиката на Община Сливен за подобряване на градската среда и обезопасяването на детските площадки и местата за игра.

Община Сливен призовава посетителите на детските площадки да се съобразяват с възрастта на децата, за които са предназначени и да пазят съоръженията.