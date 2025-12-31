Новогодишен поздрав

31.12.2025 12:00 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Уважаеми клиенти, приятели и партньори,

В навечерието на Новата година отправяме към Вас най – искрените си пожелания за здраве, спокойствие и благополучие. Това е момента, в който оставяме зад гърба си изминалата година и посрещаме с надежда и вяра идните дни.

Нека Новата година донесе повече сигурност, топлина и стабилност, повече радост и усмивки в семействата Ви. Пожелаваме Ви, тя да бъде изпълнена с успешни нови начинания и сбъднати мечти.

Честита Нова година!

Да бъде здрава, мирна и щастлива за Вас и Вашите близки!