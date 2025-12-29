29.12.2025 09:50 , Людмила Калъпчиева

Новата 2026 година ще започне с магия, вълшебство и театрална приказка на сцената на Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен. Театърът кани малки и големи зрители да се потопят в света на една от най-обичаните приказки – „Пепеляшка“ по Шарл Перо, представена в нов, вдъхновяващ сценичен прочит.

Спектакълът е с драматизация на Венцислав Асенов и режисура на Ивайло Гандев, сценографията е дело на Кирил Наумов, а музиката – на Павел Васев. В постановката участват Вяра Начева, Димитър Марков, Габриел Петков, Марио Топалов, Наталия Георгиева, Самуела-Ивана Церовска и Яна Димитрова.

Макар приказката за Пепеляшка да е позната на поколения читатели и зрители, нейното театрално пресъздаване създава нов спомен и нов поглед към вечната поука. Новият прочит на историята разказва за силата на доброто сърце, душевната чистота и прошката, които могат да победят безсърдечието, алчността и злото, родено от властта и парите.

Зрителите ще имат възможност да видят познатите приказни герои в нова светлина – Пепеляшка, благородния Принц, Злата мащеха и двете ѝ дъщери, Краля, министрите и добрата фея. Магията на приказката и магията на доброто, което тя търси у хората, продължават да вълнуват и днес, с единствената мисъл да ни направят по-добри и по-човечни.

Не пропускайте:

21 януари

12:30 ч.

Камерна зала, ДТ „Стефан Киров“ – Сливен

Билети – на касата на театъра и онлайн: https://entase.to/zwL

Информация и резервации: 044/623014; 0887 363 034; 0896 296 555

Заповядайте да започнем 2026 година с приказка, магия и театър!