Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.12.2025 г.

29.12.2025 09:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 58

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.12.2025 Г.

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Котел при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния. Около 18,00 часа на 28 декември в град Котел е извършена проверка на двама мъже на 21 и 22 години. В тях са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при полевия тест за наркотици. Задържани са за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

Сливен: Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен. На 28 декември, около 16,30 часа, е извършена на 37-годишна жена от град Сливен. В нея е намерена опаковка, съдържаща бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. Жената е задържана за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Криминалисти от РУ-Нова Загора работят по два сигнала за взломни кражби. През нощта на 28 декември неизвестен извършител е проникнал в апартамент, намиращ се в кв. „Тракия“ в град Нова Загора. Заявена е кражба на битова техника.

В 03,30 часа на 29 декември е получен сигнал за взломяване на търговски обект в село Съдиево. Заявена е кражба на оборотни средства в монети- около 150 лева, като и 15 стека цигари от различни марки. Нанесените щети са в процес на установяване. По случаите са образувани досъдебни производства.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие са посетени седем сигнала за паднали дървета от екипи на РСПБЗН в Сливен и Нова Загора. Снощи екип на РСПБЗН-Сливен се е отзовал на сигнал за закъсал лек автомобил на пътя Сливен- връх Българка. Пожарникарите са изтеглили закъсалия автомобил и са оказали помощ на още 10 автомобила, изпаднали в затруднение на заледен участък по същия път.