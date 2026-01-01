На Васильовден имениците в община Сливен са над две хиляди и осемстотин

01.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В първия ден от Новата година църквата отбелязва Обрезание Господне. Почита се паметта на Свети Василий Велики. Хиляди са имениците на този ден в страната. На територията на община Сливен те са 2 803.

Името Васил носят 1 077 мъже. Дамите с името Василка са 414. Василия се казват 6 дами, Василена – 84. 621 са господата, кръстени Веселин. Веселина се казват 452 жени. 132 са дамите с името Весела. Двама са господата, носещи името Василий. Един човек е с име Васо. 14 жени са Въла.

Община Сливен честити празника на всички именици!

