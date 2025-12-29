Сливен, кратки вечерни новини, 29.12.2025 г., понеделник

29.12.2025 16:09 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 192

В Сливен е отчетен изключително силен вятър, като поривите му са надхвърлили 120 км/ч.

Новата 2026 година ще започне магично и феерично с постановката на „Пепеляшка“ в Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен - пиесата ще бъде играна пред публика на 21 януари от 12:30 часа в камерната зала на театъра.

През изминалото денонощие са посетени седем сигнала за паднали дървета от екипи на РСПБЗН в Сливен и Нова Загора.

Завърши обновяването на детската площадка в парк „Юнак“, предназначена за деца на възраст от 3 до 12 години.

За 2026 година Община Сливен има много подготвени проекти, един от тях е за разширение на улица „Г. Раковски“ от „Двата аслана“ до Новоселксия мост.

Лекари от Сливен продължават интензивната борба за спасяването на живота на 16-годишен ученик, пострадал при тежка катастрофа в района на котелското село Кипилово.

Община Сливен уведомява гражданите и юридическите лица, че плащанията на задължения за местни данъци и такси, както и таксите за административни услуги, извършвани от Общината, може да се осъществяват на място в касите на Общината до 29.12.2025 г. до 17:00 часа.