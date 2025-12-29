Напълно изградена е довеждащата инфраструктура на Индустриалния парк в Сливен

29.12.2025 16:18 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 53

Първият етап от изграждането на Индустриалния парк в Сливен е на приключване. Той включваше изграждане на довеждащата и вътрешна инфраструктура на зона „Север“. Дейностите започнаха през май тази година. Довеждащата инфраструктура е изцяло завършена и е изпълнена по-рано от предвидения срок - 30 декември 2025 г. Вече са поставени всички подземни комуникации – вътрешна газоразпределителна мрежа, разпределителен водопровод, канализация, тръбоканални мрежи за телекомуникации.

30 април 2026 г. е крайният срок за изпълнение на вътрешната инфраструктура, но се очаква работите да приключат до края на януари, тъй като остават само довършителни дейности с асфалтиране, тротоари и електрозахранването на осветлението, което е изцяло завършено. След Нова година е планирано поставянето на хоризонталната маркировка и довършителните работи по настилките и тротоарите.

Кметът Стефан Радев се запозна с напредъка по проекта на място от Петко Геров и Димитър Друмев - представители на фирмата-изпълнител.

Инвестицията се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост /ПВУ/. Общата стойност на проекта е близо 23 млн. и 800 хил. лв., като съфинансирането е в размер на близо 6 млн. лв.

Вече има сключен договор за финансирането на втория етап. Той ще бъде изпълнен с 28 млн. лева по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ на Община Сливен, финансирана от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Вторият етап включва изграждане на вътрешна инфраструктура на Югозападната зона, улично осветление, нова пътна връзка и ремонт на съществуващ път, административна сграда, поливна и охранителни системи на зона Север.

Площта на целия Индустриален парк е от над 2 500 декара, с 2,5-километрова летищна писта в рамките на терена. Паркът е разделен на 17 квартала и четири зони – „Север“, „Югоизток“, „Югозапад“ и летище с мотописта.

Зона „Север“ е с обща площ от 452 095 кв. м, зона „Югоизток“ - 533 424 кв. м, зона „Югозапад“ - 38 322 кв. м, а летището с мотопистата е с площ от 1 660 249 кв. м.