01.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Скъпи приятели,

Да е честита Новата година! Време на нови възможности, мечти и надежди.

Нека 2026 година бъде изпълнена с много здраве, щастие и успехи за всички нас! Нека новите предизвикателства ни вдъхновяват и мотивират да постигнем всичко, което си поставим за цел! Да бъде всеки ден бъде изпълнен с усмивки, любов, положителна енергия и удовлетворение, а свободното време – радост и релаксация. Благодарни сме за всичко, което постигнахме през изминалата година, и сме готови да посрещнем новите приключения, които ни очакват. Нека бъдем здрави, силни и обединени в стремежа си към по-добро бъдеще. Желая ви една прекрасна и успешна нова година, изпълнена с много радост, любов и късмет. Нека мечтите ви се сбъднат и нека всеки ден бъде ново начало, изпълнено с вдъхновение и позитивна енергия.

Честита Нова Година!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен

