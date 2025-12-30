30.12.2025 09:43 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 52

С общоградско веселие Сливен ще изпрати 2025 година. Общината и тази година организира празнична програма за последния ден от настоящата година. „Заедно в новогодишната нощ“ ще започне в 23 ч., когато на откритата сцена пред сградата на Общината ще излязат музикантите от популярната рок група „Ахат“. Вечерта ще продължи с изпълнения на фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Точно в полунощ са предвидени празнични илюминации, които ще възвестят началото на новата 2026 г.

Община Сливен кани жителите и гости на града да се присъединят към общоградското веселие и да споделят емоцията на празничната нощ.

Снимка: Internet