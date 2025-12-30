Приетите решения на днешното правителствено заседание

30.12.2025 14:03 , Людмила Калъпчиева

Изменя се Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и

военновременните запаси

Министерският съвет прие Проект на Постановление на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.

Проектът има за цел синхронизиране и хармонизиране на понятията „медицински изделия“ и „лични предпазни средства“ в съответствие с разпоредбите в т. 20 и 21 от ДР на Закона за медицинските изделия. Допълнително се цели и да се оптимизира икономическата и логистична ефективност на управление на съхраняваните запаси от лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, без да се допуска отражение на качеството и безопасността на медицинските резерви.

Проектът предвижда и хармонизиране на разпоредбите на Наредбата със Закона за администрацията.

За ратификация се предлага рамково споразумение с Швейцария

Министерският съвет прие Решение, с което се предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията, подписано на 28 октомври 2025 г. в гр. София.

Рамковото споразумение дава възможност за реализация на мерки за подкрепа реализация на Втория стълб за подкрепа от Конфедерация Швейцария на стойност 21.35 млн. шв. франка в следните области: Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България; Укрепване на националната система за закрила на децата и на специализирания подход към защита на правата на деца-бежанци и деца- мигранти в България; Дигитализация на процедурите за международна закрила; Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца- бежанци и мигранти; Подобряване на условията за настаняване и условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България.

Приет е План за действие при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Правителството прие нов План за действие при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване. Този план ще замени действащия към момента такъв, приет с Решение № 379 на Министерския съвет от 9.06.2022 г.

Планът регламентира нови актове на незаконна намеса като нерегламентирания достъп на безпилотни летателни системи в охраняемите граници на гражданските летища за обществено ползване. Това допълнение се налага поради зачестили случаи на неправомерно навлизане на безпилотни летателни системи в контролираните зони на летищата, което представлява съществена заплаха за сигурността и нормалното функциониране на гражданското въздухоплаване. В тази връзка деянието се квалифицира като акт на незаконна намеса, което позволява предприемане на конкретни мерки за превенция и реагиране в подобни ситуации.

Определят се редът за известяване, реагиране и управление на силите и средствата при овладяване на извънредни ситуации и кризи, както и процедурите за информиране на чужди държави и международни организации съгласно международните договори, по които България е страна.

Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси

Министерският съвет прие постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

С промените се разширява кръгът от субекти, които имат право да подават жалба срещу решение на летищен оператор за определяне на летищни такси. Освен отделните ползватели на летищата, това право вече ще имат и техни представители, както и сдружения на ползватели на летища по Закона за гражданското въздухоплаване. По този начин се гарантира равнопоставеност и прозрачност в процеса на определяне на летищните такси.

Изменението е в изпълнение на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси. Промяната няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет, не въвежда нови административни задължения за заинтересованите страни и не променя размера на таксите.

Правителството даде съгласие за заявяване на желанието на България за присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия

Министерският съвет прие решение днес, с което се дава съгласие за заявяване към Асоциацията на страните от Югоизточна Азия АСЕАН на желанието на Република България за присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия.

Договорът за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия е подписан през 1976 г. и представлява основен документ на АСЕАН, която е водещата организация в динамичния регион на Югоизточна Азия. Той има за цел да насърчава мира, стабилността и сътрудничеството в региона и извън него. Установените в него правила и принципи съответстват на целите на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Освен 11-те държави-членки на АСЕАН, до момента към Договора са се присъединили още над 40 страни от Европа и други континенти. ЕС също е страна по Договора от 2012 г.

Очаква се решението да спомогне за разширяване на сътрудничеството с АСЕАН и с неговите държави-членки, както и да допринесе за активното участие на България в отношенията на Стратегическо партньорство между ЕС и АСЕАН.

Правителството взе решение за обмен на данни за съдимост със САЩ, като част от мерките за безвизово пътуване на българските граждани

Министерският съвет реши днес да бъде изпратена дипломатическа нота до Посолството на САЩ в София във връзка със засилване на партньорството в областта на достъпа до данните за съдимост, като част от мерките за покриване на критериите за присъединяване на Република България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ.

Партньорството, чиято цел е защита на националната сигурност на двете страни, е свързано с осъществяването на обмен на информация между компетентните институции.

Обменът на информация за съдимост на гражданите е изискване към държавите, които желаят да се присъединят към Програмата на Съединените американски щати за безвизово пътуване, създадена през 1986 г. Тя позволява на гражданите на държавите, включените в нея да пътуват до САЩ без виза за период до 90 дни с цел туризъм или бизнес.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на правителството община Видин получава имот - частна държавна собственост в с. Жеглица. Имотът, който представлява незастроен терен с площ 10 003 кв. м, се намира в местност Козя гърбина. Ще бъде използван за изграждане на сепарираща инсталация във връзка с реконструкция и модернизация на съществуващо „Регионално депо за битови отпадъци - Видин“ поради поетапното намаляване на капацитета му. При нереализиране на проекта до 5 години от придобиването на имота Община Видин ще трябва да го прехвърли на държавата.

Правителството обявява имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Петрич за изграждане на улица. Той представлява терен с площ 115 кв. м в гр. Петрич. При нереализиране на предвиденото мероприятие до 5 години от придобиването на имота, обшината ще трябва да го прехвърли обратно на държавата. Областният управител на Благоевград ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля теренът. Поради отпаднала необходимост управлението на имота се отнема от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Община Шумен правото на собственост върху имот - частна държавна собственост. Той се намира в местността Кара чалък на гр. Шумен и е с площ 121 685 кв. м, ведно с построените в него сгради, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Общината ще може да изгради там спортни съоръжения на открито, спортни зали, зелени площи и паркинг за обществено ползване, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имота, Община Шумен е длъжна да прехвърли собствеността на държавата.

„ТЕРРА ВИЖЪН“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Коко“

„ТЕРРА ВИЖЪН“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Коко“, разположена в землищата на селата Смолско и Мирково, област София. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок „ТЕРРА ВИЖЪН“ ООД ще вложи минимум 34 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Каолин“ ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Срем“

„Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ще бъде новият концесионер на находище „Срем“, разположено на територията на община Тополовград, област Хасково. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Възможността концесионен договор да бъде продължен с правоприемник на досегашния концесионер, когато последният е прекратил дейността си, е регламентирана в чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства. В тези случаи правоприемникът поема всички задължения по концесионния договор.

Договорът за добив на строителни материали - мрамори, от находище „Срем“ е сключен с ЕВЕ ООД на 25 септември 2000 г. за срок от 15 години. През 2017 г. той е удължен с 15 години.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за продължаване на концесионния договор с правоприемника.

С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Самоводене“, участък „Запад“, област Велико Търново

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Самоводене", участък „Запад", разположено на територията на област Велико Търново. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера „Стрела - 92" ООД, гр. Велико Търново. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата, и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Концесионният договор за находище „Самоводене", участък „Запад" е сключен през 2011 г. за срок от 25 г., като влиза в сила от 20.12.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор.

От находището се добиват строителни материали - варовици.

„ЕОМА“ ООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Алба“

„ЕОМА“ ООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Алба", разположена в землищата на селата Глумово, Карловско и Чучулига, община Ивайловград, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за две години. За този срок „ЕОМА" ООД ще вложи минимум 70 хил. лв. в проучвателните дейности.

Средната продължителност на живота в България се увеличава

Средната продължителност на живота в България се увеличава. При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години. Това показва Отчетът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.), който беше одобрен от правителството. В сравнение с 2014 г. средната продължителност на живота при мъжете нараства с 0.7 години, а при жените - с 1 година.

Документът включва информация за изпълнени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта, подобряване на общото здравословно състояние на населението, намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, както и адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Отчетените мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Акцент в Отчета е оказаната подкрепа за семействата и децата. През 2024 г. еднократни помощи за ученици са изплатени за близо 250 000 деца. За осигурителни обезщетения за бременност и майчинство са изплатени над 669 милиона лева, а за помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца - над 662 милиона лева.

Данните показват, че през 2024 г. населението на България е намаляло с 8121 души. В края на годината в страната ни са живеели 6 437 360 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз (ЕС).

През 2024 г. 52 189 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. От тях 51.5% са граждани на страни извън ЕС, 34.9% имат българско гражданство, а 13.6% са граждани на държави от ЕС.

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си за гарантиране на правата на всички деца

Правителството одобри Двугодишен застъпващ се работен план за периода 01.07.2025 г. - 31.12.2027 г. за сътрудничество между България и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ). Документът е в изпълнение на Програмата за партньорство между страната ни и УНИЦЕФ.

Планираните мерки и дейности в плана са насочени към засилване на подкрепата за ранно детско развитие и закрила на детето, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и мониторинг на правата на децата. Фокус се поставя и върху укрепването на образователната система на национално и местно ниво за разширяване на достъпа до приобщаващо и качествено образование и изграждане на умения за всички деца, включително и тези в най-неравностойно положение. Предвидени са и дейности за гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, насърчаване на детското участие във вземането на решения за подобряване на политиките за деца, както и за превенция на насилието над деца и закрила на жертвите.

Изпълнението на Двугодишния работен план цели да подкрепи усилията на България да гарантира правата и благополучието на децата, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че да могат да развият своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество.

Одобрени са резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе на 01.12.2025 в г. Брюксел. Българската делегация беше ръководена от министър Борислав Гуцанов.

По време на форума беше приет общ подход по няколко законодателни инициативи. Одобрени бяха и основни послания на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно препоръката за адекватен минимален доход, изпълнението на плана за действие относно недостига на работна ръка и умения и гарантирането на справедлив преход към неутралност по отношение на климата.

Правителството одобри позицията на България по дело пред съда на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-587/25 на Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Варна, който иска да установи коя е компетентната институция да отпусне парично обезщетение за безработица в ситуация, в която лице последно е полагало трудова дейност в държава, различна от тази, в която заявява обезщетението.

В своята позиция българската страна прави подробен анализ на относимите към случая разпоредби на вторичното европейско законодателство, като е изразено становище, че се съдържат ясни правила за установяване на приложимото право и компетентната институция. Поради това въпросите на запитващата юрисдикция следва да бъдат преформулирани, като се възприема позицията, че в случаи, в които лицето заявява обезщетение от държавата си по пребиваване, такова може да му бъде отказано единствено, ако то не отговаря на изискванията на приложимото национално законодателство.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Образователната система се подготвя за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Министерският съвет одобри промени в подзаконовите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, с които нормативната уредба се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и Националния план за въвеждане на еврото. Целта е осигуряване на плавен и предвидим преход към новата валута в сферата на образованието и науката.

От 1 януари 2026 г. страната ни ще приеме еврото като официална валута, а това налага всички нормативни документи, в които се използват левови стойности, да бъдат превалутирани в евро. Промените имат за цел да осигурят яснота и предвидимост за всички участници в системата - ученици, студенти, преподаватели, учени и администрация. Те гарантират, че всички плащания, такси, стипендии и финансирания ще се извършват в евро, без това да влияе върху реалната им стойност.

С днешното решение правителството измени Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, Правилникът на Фонд „Научни изследвания“, Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, Постановление за минималните академични заплати и за стипендиите на ученици и студенти, таксите за акредитация и лицензиране на образователните институции и др.

Измененията касаят единствено смяната на валута и влизат в сила от 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална парична единица в Република България.

Тарифата за таксите на Центъра за оценка на риска по хранителната верига се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България

Министерският съвет прие Постановление за приемане на тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

С постановлението тарифата се привежда в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото в страната, както и с Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Промяната е предвидена да влезе в сила от датата на приемане на еврото в Република България.

Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии е приведена в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от 2011 г.

С постановлението се цели привеждане на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото в страната и с Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Постановлението ще влезе в сила от датата на въвеждане на еврото в Република България.

Министерският съвет прие Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити в Република България 2026-2030 г.

Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити в Република България 2026-2030 г. е продължение на дейностите, които до момента са били реализирани в обхвата на действие на два последователни програмни периода и е разработена в изпълнение на Европейската програма за имунизация до 2030 г„ както и националните здравни приоритети, заложени в Националната здравна стратегия 2030.

Целта на Националната програма е намаляване на заболяемостта от ротавирусни гостроентерити, включително и на тежките форми, налагащи хоспитализация чрез ваксинопрофилактика с препоръчителна имунизация при кърмачетата от 6-седмична възраст, като се гарантира правото на родителите до достъпна профилактика за техните деца, без да вменява задължения.

В тази връзка е планирано поетапно нарастване на имунизационния обхват сред подлежащите на имунизация кърмачета от 52% за 2026 г. до 65% за 2030 г. и провеждането на кампании за повишаване осведомеността на обществото с насоченост към родители/настойници на лица от целевата група за имунизация относно значимостта и тежестта на РГЕ и възможностите за ваксинопрофилактика.

С Националната програма ще се осигури допълнителна подкрепа на провежданата държавна политика за достигане и поддържане на висок имунизационен обхват с препоръчителни имунизации.

Изменя се Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Направените промени са във връзка с приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се цели да се осъществят подготвителните дейности, необходими за гарантирането на практическата и техническата готовност на страната ни за членството в еврозоната.

С Постановлението на Министерския съвет се изпълнява Закона за въвеждане на еврото в Република България, като левовата равностойност на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се заменя в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.

Изменя се правителственото решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на ЕС

Правителството прие Решение за изменение на Решение № 626 на Министерския съвет от 2025 година за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С него се удължава срока на издаденото разрешение на „КОМЕРЦБАНК“ АД за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии чрез „ДИДЖИТЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ СЕНТЪР КОМЕРЦБАНК АГ – КЛОН СОФИЯ“ за изключително ползване от „КОМЕРЦБАНК ЕВРАЗИЯ“ АД в Руската федерация до 31 март 2027 г.

Правителството разреши на „Метрополитен“ ЕАД използването на предвидена дерогация от въведени забрани по регламент 833/2014 г.

Част от системите на влаковете в метрото, осигуряващи безопасността на движението, управлението и диагностиката на вагонното оборудване в реално време, както и за откриване и потушаване на пожари са руско производство. Необходимите за тях резервни части са строго специфични и няма възможност да бъдат заменени с оборудване от друг производител. За това се налага правителството да разреши използването на предвидената дерогация от въведени забрани по регламент 833/2014 г. По този начин ще се гарантира ефективната поддръжка на метрото в технически изправно състояние и съответно – сигурността на над 400 000 пътници ежедневно.

Решението се приема на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе на 27 и 28 ноември в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите с ресор „Младеж“ участваха в обмен на мнения по тема „Укрепване на устойчивостта сред младите хора посредством програма „Еразъм+“ 2028-2034“.

Министрите на образованието приеха Резолюция относно втория цикъл на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението в посока към Европейското образователно пространство (2026-2030). Те проведоха дебат на тема „Ролята на професионалното образование и обучение за конкурентоспособността и устойчивостта“. Датското председателство представи доклад за напредъка по предложението за новия Регламент за Програма „Еразъм+“ за периода 2028-2034 г.

Министрите, отговарящи за културата, аудиовизията и медиите, одобриха Заключения на Съвета относно стратегическата роля на културата, културното наследство и аудиовизуалните произведения за отстояване на европейските ценности и демократичната устойчивост, както и Заключения на Съвета относно достъпа до надеждни новини като част от Европейския щит за демокрацията. Представен бе доклад за напредъка по Регламент за Програма „AgoraEU“.

Съветът на министрите, отговарящи за спорт, прие Резолюция за преглед на представителството на държавите-членки на ЕС в Световната антидопингова агенция (САА) и координирането преди заседанията на САА. Бе дискутирана и темата за демокрацията и прозрачността в спорта.

Правителството създаде Координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България

Министерският съвет прие допълнения в РМС № 356 от 2025 г. за създаване на Механизъм за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България (Механизма).

С приетите промени е създаден Координационен център, който да подпомага дейността на Механизма. Координационният център ще информира медиите и обществеността относно резултатите от наблюдението и контрола, както и относно сигурността и обществения ред във връзка с въвеждането на еврото.

За председател на Координационния център е определен председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а за членове: заместник-министър на вътрешните работи; заместник-министър на транспорта и съобщенията; заместник-министър на финансите; заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“; председателят на Комисията за защита на потребителите; изпълнителният директор на Националната агенция за приходите; директорът на Агенция „Митници“; изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните и областните управители.

Във връзка с въпроси, свързани с въвеждането на еврото, които са от областно или местно значение, е предвидено и създаването на областни координационни центрове към областните управители, в които ще участват кметовете на общините на територията на съответната област. Те ще функционират по унифициран ред, определен с решение на Механизма.

Одобрена е стратегия и концепция за директно предлагане на ДЦК на гражданите

Министерският съвет одобри Стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа (ДЦК) за индивидуални инвеститори и Концепция за реализация на стратегията.

Документите имат за цел да се постигане ефективно и директно първично пласиране на държавни ценни книжа сред българските граждани, при което достъпът, разходите и правилата за записване са съизмерими с профила на непрофесионалния инвеститор и създават условия за регулярно, предвидимо и широко участие на населението в разнообразяването на инвестиционните инструменти.

Предложената стратегия е в съответствие с провежданата емисионна политика на държавата по отношение на издаването и управлението на суверенния дълг, при спазване на заложените лимити за управление на дълга и при отчитане на интересите на фиска и на гражданите на Република България.

Документите бяха изготвени от междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър председателя на Република България, в която участваха представители на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.

АПИ ще разработи схема за държавна помощ в подкрепа на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт на България

По решение на Министерския съвет, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще разработи схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт на Република България“. Еднократната помощ ще бъде в общ размер до 50 милиона лева или 25 564 594,06 евро.

Секторът, който е важен за поддържане на търговията и индустриалната дейност, е засегнат от глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги. Значителното увеличение на цените на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути води до повишени разходи. Еднократна, временна помощ от страна на държавата би осигурила необходимото финансово облекчение, позволявайки на превозвачите да се справят с увеличените разходи за горива и спада на товарните превози, и да продължат да предоставят качествени услуги. По този начин ще се осигури възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския транспортен бранш и реализиране на по-големи бъдещи приходи за бюджета на база увеличаване на обмена на реализираните транспортни услуги.

Съгласно правителственото решение Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да предприеме необходимите действия по уведомяване на Европейската комисия чрез Министерството на финансите.

Министерският съвет прие Национален културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г.

С решение на Министерския съвет беше приет Национален културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г.

За първи път от 1999 г. насам в Министерството на културата бе завършена процедурата по изготвяне на Национален културен календар, при спазване на Закона за Закрила и развитие на културата. Въведени бяха открити и публични процедури, осигуряващи прозрачност, предвидимост и стратегическо планиране.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2025 година. Промените ще се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.