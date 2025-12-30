Сливен, кратки вечерни новини, 30.12.2025 г., вторник

30.12.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 130

Казани за боклук са преместени на неподходящо място и са предпоставка за възникване на ПТП и възникване на пожар - казаните се намират в квартал “Даме Груев” срещу блок 23.

Вчера по обяд апаши се опитали да ограбят златарско ателие в центъра на Сливен - инцидентът е станал малко преди 12:00 ч. в района на Кълбото, а опита се е оказал неуспешен, а крадците задържани.

Първият етап от изграждането на Индустриалния парк в Сливен е на приключване.

С общоградско веселие Сливен ще изпрати 2025 година - общината и тази година организира празнична програма за последния ден от настоящата година - „Заедно в новогодишната нощ“ ще започне в 23:00 ч., когато на откритата сцена пред сградата на Общината ще излязат музикантите от популярната рок група „Ахат“ и фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Община Сливен планира разширяване на улица „Г. Раковски“ и асфалтиране на бул. „Панайот Хитов“ през 2026 г.

Дете на 2 години и 35-годишната му майка загинаха в събота преди обяд при удар на каруцата, в която са се возили с пътническия влак София – Бургас на железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“.

Екипът на Очно отделение в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен влиза в 2026 г. с най-модерно оборудване - частната болница подари на офталмолозите си и на техните пациенти ново поколение оптичен биометър Lenstar 900, който измерва анатомията на окото с изключителна точност.