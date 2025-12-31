31.12.2025 14:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Заради сложната метеорологична обстановка, вследствие от силните пориви на вятъра в Сливен, предвидената новогодишна заря точно в полунощ на 31 декември, е възможно да бъде отменена. За това съобщават от културния отдел на Община Сливен. От там подчертават, че ако силният вятър утихне до вечерта, заря ще има.

Сливен изпраща старата година с концерт на рок титаните от „Ахат“. Началото е обявено за 23 ч. Празничната вечер ще продължи с изпълнения на фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Общината кани жителите и гости на Сливен да се присъединят към общоградското веселие и да споделят емоцията на празничната нощ. Да имат предвид студеното време и да си облекат топли дрехи.

