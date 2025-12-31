Сливен, кратки вечерни новини, 31.12.2025 г., сряда

31.12.2025 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Поради неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър в Сливен, планираната новогодишна заря в полунощ на 31 декември може да бъде отменена.

Сливен ще изпрати старата година с концерт на рок група „Ахат“, който започва в 23:00 часа, а след това настроението ще продължи с изпълнения на фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Топлофикация Сливен честити Новата 2026 година и пожелава здраве, щастие и успехи на клиентите си и техните близки.

Сливенското село Младово ще посрещне 2026 година с възраждане на стар местен обичай – борбата на камили.

Очното отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен посреща 2026 година с изключително модерна апаратура с която могат да се анализират множество параметри – кривина и дебелина на роговицата, размери на ириса и зеницата, характеристики на предната и задната очна камера, дебелина на естествената леща и дължина на окото.

Първият етап от изграждането на Индустриалния парк в Сливен е към своя край.

Сливенски квартал “Надежда” остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч.