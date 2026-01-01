Сливен посрещна историческата за страната 2026 година с общоградско веселие

01.01.2026 01:46 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Въпреки студеното време жители и гости на Сливен изпълниха площада пред сградата на Общината в очакване на новата 2026 година. Празничната програма на Община Сливен за последния ден от старата година - „Заедно в Новогодишната нощ“, включваше изпълнения на популярната българска рок група „Ахат“ и фолклорен оркестър „Прима плюс“.

С оживление и истинска радост сливналии споделиха заедно емоцията на последните минути на 2025 година. Кметът Стефан Радев се обърна с пожелание за здраве, щастие, благополучие и новата година да бъде изпълнена с успехи и радостни мигове за всички семейства.

„Заедно посрещаме една историческа за България дата – първи януари 2026 година. Това е моментът, в който страната ни ще изпълни последните цели, които си е поставила още преди 35 години – да бъде в сърцето на Европа, което е Еврозоната! Днешният ден е забележителен успех за всички българи! Пожелавам ви този успех на страната да се превърне в личен успех! Да се радвате на успешна, ползотворна и изпълнена с берекет година! Да има много мир и щастие в домовете ви!“, пожела още кметът Радев. Заедно с него в новогодишната нощ беше председателят на Общинския съвет Димитър Митев, с който заедно с всички на площада, отброиха последните секунди от старата година.

В първия ден от Новата година църквата отбелязва Обрезание Господне. Почита се паметта на Свети Василий Велики. В Сливен празничният ден ще започне с Василиева света литургия в катедрален храм „Свети Димитър“ от 9 ч.