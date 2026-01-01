Нова година в Бургас

01.01.2026 11:57 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 31

На 1 януари, когато Светата Православна Църква чества Господския празник Обрезание Господне и благоговейно почита паметта на свети Василий Велики, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави архиерейска св. Василиева Литургия в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в град Бургас.

В съслужение с епархийския архиерей бяха архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на катедралния храм, ставрофорен иконом Севастиян Йорданов – духовен надзорник, иконом Яни Янев, иконом Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Литургичните песнопения бяха молитвено и вдъхновено изпълнени от хора при катедралния храм с диригент г-жа Лина Пеева.

След светата Литургия Негово Високопреосвещенство отслужи новогодишен молебен, като отправи молитва към Бога да дарува през новолетието мир, здраве, духовна трезвост и благоденствие на нашия народ и Родина.

В края на богослужението митрополит Арсений се обърна към събралите се богомолци със слово, посветено на духовния смисъл на началото на новата година и на личността и делото на свети Василий Велики. Владиката разгледа богословски старозаветния закон за обрезанието и Христовото обрезание на осмия ден като велико свидетелство, че Синът Божий наистина прие човешката природа „всецяло“, реално и пълнокръвно. Не като привидност, не като призрак, а като истински Човек, живял под Закона, за да го изпълни и да го преоткрие в светлината на Божията благодат. Той подчерта, че днешният празник ни напомня и за нашето духовно обрезание – отсичането на греха чрез покаяние, живота в Христос и живото участие в светото Причастие, което ни въвежда в новото творение. В това участие се разкрива пътят към обòжението, към обновлението на човека и към надеждата за спасение на всички в Божията любов.

С благослов и духовна радост митрополит Арсений пожела новата година да бъде година на вяра, надежда и милосърдие, година на единение и благодатни плодове за епархията и целия Божи народ.