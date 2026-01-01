Сливен, кратки вечерни новини, 01.01.2026 г., четвъртък

01.01.2026 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

С общоградско тържество Сливен посрещна историческата за България 2026 година в което взеха участие рок група “Ахат” и фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Председателят на Общинския съвет на Сливен, Димитър Митев, поздрави гражданите с настъпването на 2026 година, като им пожела здраве, щастие и успехи.

Над 2 800 именници празнуват на 1 януари Васильовден в община Сливен.

Пожар в трафопост прекъсна вчера електрозахранването в сливенския квартал „Надежда“.

Стар местен обичай оживя в сливенското село Младово през първия ден от новата 2026 година.

1 януари в Сливен започна Василиева Света литургия в Катедрален храм „Св. Димитър”.

Новогодишен молебен се състоя в първия ден на месец януари в Катедрален храм „Св. Димитър”.