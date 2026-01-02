Сливен, кратки вечерни новини, 02.01.2026 г., петък

02.01.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 150

Неочакван празничен момент разчупи работния ден в ДКЦ 2 – Сливен - на втория ден от Новата 2026 година медицинска сестра и служител от охраната изненадаха пациенти и свои колеги, като поведоха Дунавско хоро насред лечебното заведение.

Първото бебе за 2026 г. в Сливен се казва Зюмбюла, то се е родило на 1 януари в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в 17:40 часа.

Въпреки студеното време жители и гости на Сливен изпълниха площада пред сградата на Общината в очакване на новата 2026 година.

Стар местен обичай оживя в сливенското село Младово през първия ден от новата 2026 година, наречен борба на камили.

Община Сливен планира разширяване на улица „Г. Раковски“ и асфалтиране на бул. „Панайот Хитов“ през 2026 г.

До 10 януари ще остане в галерия “Май” подредената обща изложба на сливенските художници.

Първият етап от изграждането на Индустриалния парк в Сливен е на приключване.