Местата, където гражданите могат да обменят спестени левове в брой по официалния валутен курс 1.95583 лева за едно евро, са Българска народна банка, офисите на търговските банки, а където няма такива – клоновете на “Български пощи”. Това каза в “Денят започва” по БНТ основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

“Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро. Кредитните институции и пощите ще извършват тази услуга безплатно до края на юни 2026 г., а след това може да въведат такси. Условията за обмяната на левове в евро трябва да са посочени предварително на сайтовете на банките и на “Български пощи”, както и в салоните, където се извършват тези услуги”, обясни тя. И направи важно уточнение – банките и пощите не могат да откажат да обменят левове в евро до края на тази година с изключение на случаите, в които нямат моментна касова наличност.

Габриела Руменова информира още, че при кредитните институции за обмен на суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка от 3 работни дни. А в клоновете на "Български пощи" има въведено ограничение да се обменят до 1000 лв. на ден за едно лице. Суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице може да бъдат обменени само след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни и то само в предварително обявени пощенски клонове в страната. Пощите не обменят банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице.

Гражданите да се въздържат от обмяна на пари на различни от официалните места. Мобилни обменни офиси и наети служители за разнасяне и обмен на средства няма. Ако се предлага такава услуга от “амбулантни търговци”, това е 100% измама.