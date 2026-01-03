03.01.2026 12:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 43 минути | 40

Преминаването към еврото не изисква подмяна на дебитната или кредитната карта. Не е необходимо и откриване на нова банкова сметка - настоящата ще бъде автоматично превалутирана, като нейният IBAN се запазва същият. Това обясни пред bTV радио Габриела Руменова от онлайн платформата “Ние, потребителите”.

Тя припомни, че от 1 януари 2026 г. всички картови плащания ще бъдат в евро, а банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

“Според обобщената информация от Асоциацията на банките, между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа след полунощ на 1 януари 2026г. картовите системи ще бъдат превключени от лев към евро. Предупреждението е, че в този часови периметър няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал, както и тегленето от банкомат. Това не означава, че през цялото време услугата няма да бъде предоставяна. Както стана ясно, това е часови пояс, в който за кратък интервал от време, притежателите на карти няма да могат да извършват плащания с тях, или да теглят пари от сметките си от банкомати. За да избегнат излишно напрежение и да запазят гъвкавост в действията си, гражданите могат да планират запасяване с пари в брой, за да са сигурни, че ще могат да платят сметките, които дължат, особено когато са в заведение, например”, каза още Руменова.

Тя припомни и че за банките пренастройват своите системи за онлайн разплащания, като всяка от тях индивидуално информира клиентите си относно достъпността на своите канали в този период.

“Съгласно Закона за въвеждане на еврото, от 1 януари 2026 г. БНБ, търговските банки и пощенските клонове в населените места, където няма офиси на търговски банки, са длъжни да обменят левове в евро без такси и комисионни, но при различни условия.”, посочи Руменова и препоръча на гражданите да обърнат внимание на условията. “БНБ – без ограничение във времето и обема на средствата. Търговските банки и пощите – поне 6 месеца от датата на въвеждане на еврото, след което може да въведат такси. Има и някои специфики по отношение на обема на средствата, които могат да бъдат обменяни в офисите на търговските банки и пощенските клонове, свързани с евентуалната необходимост от предварителни заявки и ограничения в обема на средствата”, даде пример тя и насочи към подробната информация на интернет страниците на институциите.

Руменова подчерта, че е важно хората да разчитат единствено на официално обявените места за обмен на пари – БНБ, офисите на търговските банки и клоновете на “Български пощи”. И каза още: “Мобилни обменни офиси и наети служители за разнасяне и обмен на средства категорично няма. Ако се предлага такава услуга от амбулантни търговци, ако можем така да ги наречем, това 100% е измама. От 1 януари на вече споменатите официални места такси, комисионни и различен от обявения официален курс 1,95583 няма.”

Тя обясни и какво е важно да се знае за хората, на които им се налага да си купят винетки. „Трябва бързичко да се организират за това, защото по информация от Агенция "Пътна инфраструктура“ такива покупки няма да може да се извършват между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 02 ч. на 1 януари 2026 г. В този период всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни.“, информира тя. И добави: „Както виждаме, всяка от системите, макар и за различна продължителност, ще се нуждае от време за пренастройване. В случая са планирани техническа поддръжка и последващи проверки за нормалното им функциониране. Поради тази причина в този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъде възможно.“