Сливен, кратки вечерни новини, 03.01.2025 г., събота

03.01.2026 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 32 минути | 127

От 1 януари цената на водата в Сливен е намалена с 3,4%, като кубичният метър ще струва 4,50 лева.

На Йордановден в Сливен за поредна година ще се проведе богоявленски водосвет в реката Новоселска, последван от изваждане на Светия кръст и традиционно мъжко хоро.

На 9 януари 2026 г. се отбелязват две години от кончината на Сливенския митрополит Йоаникий - по този повод в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен ще бъде отслужена заупокойна света Литургия, започваща в 9:00 часа.

На 9 януари Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений ще извърши панихида в памет на приснопаметния архиерей на гроба му.

Община Сливен планира тази година да разшири улица „Г. Раковски“ и асфалтира бул. „Панайот Хитов“.

Сливенският квартал “Надежда” остана без ток навръх Нова година заради пожар в трафопост.

Във връзка със Закона за въвеждане на еврото в РБългария, от 01.01.2026 г. е в сила нова тарифа за цените на превозните документи за превоз на пътници от Пътнически превози" ЕООД Сливен, съгласно РЕШЕНИЕ №959 на Общински съвет Сливен, прието на заседание от 11.12.2025 г.