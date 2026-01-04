Сливен, кратки вечерни новини, 04.01.2026 г., неделя

04.01.2026 16:08 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Дете на 1 година и 7 месеца в тежко състояние бе транспортирано по въздух от МБАЛ „д-р Иван Селимински“ в Сливен до летище София.

От 1 януари 2026 г. влязоха в сила нови цени на билетите, месечните абонаменти и картите за градски и междуселищен транспорт на „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен заради въвеждането на еврото.

От 1 януари цената на водата в Сливен е намалена с 3,4%, като кубичният метър струва 4,50 лева.

Заупокойна литургия и панихида за Сливенския митрополит Йоаникий ще бъдат отслужени на 9 януари (петък) в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен.

Богоявленски водосвет, изваждане на кръста и мъжко хоро във водите на Новоселска река ще има в Сливен на Йордановден.

С общоградско веселие Сливен изпрати 2025 година - в празничната програма взеха участие рок група “Ахат” и фолклорен оркестър „Прима плюс“.

Екипът на Очно отделение в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен влезе в 2026 г. с най-модерно оборудване - частната болница подари на офталмолозите си и на техните пациенти ново поколение оптичен биометър Lenstar 900, който измерва анатомията на окото с изключителна точност.