СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 05.01.2026

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
1381 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно
1387 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно
1388 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно
1400 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1401 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
1409 12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно
1416 12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно
1417 12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно