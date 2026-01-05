Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 05.01.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 41 минути

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование

1381 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно

1387 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно

1388 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно

1400 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1401 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1409 12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

1416 12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

1417 12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

