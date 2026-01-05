05.01.2026 08:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

И през новата година се планират стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен . За това съобщават от 13-о Бригадно командване.

Датите на ученията са планирани за 6, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28 и 30 януари - от 9 до 17 ч. На 7, 8 и 23 януари, учебните стрелби ще се провеждат от 9 до 13.30 ч. На 13, 14, 15, 20 и 29 януари, ще започват по същото време и ще продължат до 22 ч.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.