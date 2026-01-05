Твърдица ще отбележи тържествено Йордановден – Богоявление на 6 януари

05.01.2026 09:45 , Людмила Калъпчиева

На 6 януари православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Йордановден (Богоявление). По този повод Община Твърдица кани жителите и гостите на града да се включат в тържественото му отбелязване.

Празничният ден ще започне в 08:00 часа със Света литургия в храм „Св. Петка“ – гр. Твърдица. След богослужението ще се състои традиционният ритуал хвърляне на Богоявленския кръст.

В 10:30 часа ритуалът ще бъде извършен на моста при пазара в гр. Твърдица, а в 11:00 часа – на моста в кв. Козарево, където смелчаци ще се впуснат във водите, за да извадят светия кръст.

След празничните ритуали ще се извърши и поръсване на домовете за здраве и благоденствие, след предварително записване. За гр. Твърдица записванията се приемат от Иван Жабов на тел. 0877 900 129, а за кв. Козарево – от Калинка Михалева на тел. 0889 290 832.

Заповядайте да споделим заедно празника, за да си пожелаем здраве, благоденствие и Божия благослов!