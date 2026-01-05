Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.01.2026 г.

05.01.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 56

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.01.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са разкрили кражба от частен дом, заявена на 4 януари. Сигналът е получен около 09,30 часа. 60-годишен мъж е съобщил за кражба от жилището му в кв. „Надежда“. По негови данни са откраднати 400 лева и два мобилни телефона марка „Самсунг“. Предприети са незабавни издирвателни действия като в рамките на деня извършителят е задържан. Той е криминално проявено момче на 19 години. Задържан е за 24 часа. Предал е доброволно част от инкриминираните вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен при проверка на 19-годишен младеж, жител на област Ямбол. Проверката е извършена на 4 януари в кв. „Надежда“. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Сливен при засилената патрулна дейност на територията на град Сливен. На 3 януари, в района на квартал „Българка“, е извършена проверка на 33-годишен мъж от град Сливен. В него е намерена торбичка, съдържаща суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: 41-годишен водач на лек автомобил „Лада Нива“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена от екип на РУ-Котел на 3 януари при засиления контрол в празничните и почивни дни. Автомобилът е спрян в село Кипилово. Управляван е от мъж на 41 години от същото населено място. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,32 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 02.01.2026 г., в 09,13 часа, в РСПБЗН – Твърдица, е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в село Жълт бряг. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Пострадали няма. Унищожени са 20 кв. м. покривна конструкция, мебели, техника и други. Спасена е сградата. Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията.

На 03.01.2026 г., в 14,49 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в трафопост на ул. „Кара Колю“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен- Пострадали няма. Унищожен е трансформатор и ел. оборудване. Спасен е трансформаторът. Причината е късо съединение. На място е извикан екип на ЕВН ЮГ-Сливен.