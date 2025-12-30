30.12.2025 11:34 , ВиК - Сливен

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2026 година.

С Решение № Ц-36 от 19.12.2025 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2026 г. утвърждава цени на водоснабдителни и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, без ДДС както следва:

Доставяне на вода на потребителите - 1,441 EUR/куб.м.

Отвеждане на отпадъчни води - 0,115 EUR/куб.м.

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители - 0,367 EUR/куб.м.

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0,435 EUR/куб.м.

степен на замърсяване 2 - 0,599 EUR/куб.м.

степен на замърсяване 3 - 0,873 EUR/куб.м.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор - 0,322 EUR/куб.м.