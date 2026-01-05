Водици в Сливен

05.01.2026 11:50 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 5 януари в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен Негово Високопреосвещенство Арсений възглави архиерейска Василиева света Литургия и отслужи Великия Богоявленски водосвет.

В съслужение с архипастира бяха ст. ик. Евгений Янакиев – председател на катедралния храм, ик. Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Павел Иванов, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп и дякон Юлиян Иванов.

Литургичните песнопения бяха изпълнени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

В края на богослужението митрополит Арсений се обърна към събралите се богомолци със слово, посветено на духовния смисъл на празника Водици като преддверие на светото Богоявление и явяването на Светата Троица при Кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан.

Владиката подчерта, че освещаването на водите не е символичен жест или благочестива традиция, а реално свидетелство за влизането на Божията благодат в самата тъкан на сътворения свят. Христос, Който няма нужда от очистване, слиза във водите, за да освети цялото творение и да го върне към първоначалната му красота и предназначение. Така водата става носител на благодат, знак за новото творение и предвкусване на обновлението на всичко в Христа.

С архипастирски благослов Негово Високопреосвещенство пожела празничните дни на Богоявление да бъдат време на духовно обновление, укрепване във вярата и радост от Божието присъствие в живота на Църквата, на епархията и на целия Божи народ.