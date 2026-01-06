На 6 януари честваме Богоявление - Йордановден

06.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Православната църква празнува Богоявление – Йордановден, който е един от най-големите християнски празници. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. На този ден имениците в страната са хиляди. В община Сливен тази година те са повече в сравнение с 2025 г. Тогава имениците са били 4707. Справката от тази година показва, че са се увеличили на 4748.

Имен ден празнуват мъжете с името Йордан, които са 1509. Жените, които носят името Йорданка са 846. 161 са мъжете, които са кръстени Данчо. Данка се казват 106 дами. 5 са жените с името Дана. Динко се казват 290 души. Божидар също празнува. В общината мъжете с това име са 1017. 182 са дамите с име Божидара. 45 господа са кръстени Богдан, Богдана – 16 дами. Имен ден празнуват и мъжете с име Богомил – 141. 74 са жените Богомила. 4 души са кръстени Божан. Дамите с името Божана са 143. Боян се казват 149 мъже. Дамите с името Бояна са 60.

Община Сливен честити празника на всички именици и им пожелава здраве и късмет!

