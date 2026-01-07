Близо седем хиляди души празнуват на Ивановден в община Сливен

07.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На 7 януари празнуваме Ивановден – религиозният и народен празник в чест на свети Йоан Кръстител. Ивановден е един от празниците в България с най-много именици. В община Сливен тази година те са 6946.

Мъжете с името Иван са 3 679. Дамите, кръстени Иванка, са 1 259. 89 са жените, носещи името Иванина. Ваньо се казват 47 господа. 573 жени носят името Ваня, 61 – Ванина. 131 мъже носят името Йоан. 237 са представителките на нежния пол с името Йоана. 9 мъже са кръстени Йовко. 212 са дамите с името Йовка. Калоян се казват 277 души. 6 са с името Жан. Жана носят името 172 жени. Дамите, кръстени Яна са 194.

Честит празник на всички именици!

Снимка: Internet