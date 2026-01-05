ДА ЗАПОЧНЕМ ГОДИНАТА С ДОБРО В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

05.01.2026 17:49 , Мая Койчева (ПХГ )

ПХГ "Дамян Дамянов"

В първия учебен ден след ваканцията учениците от XII клас на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ внесоха по дарителската сметка за лечението на Васви Рамадан Емин 2 717,30 лева. Сумата е събрана от учениците на Хуманитарната гимназия в поредицата от коледни инициативи, организирани от дванадесетокласниците – щедър вторник, Коледен базар, Коледно шоу. Изпращаме на семейството на малкия Васи нашите искрени пожелания за здраве и радост през Новата година. Споделяме връзка и към банковата сметка за набиране на дарения, с надеждата да успеем да помогнем заедно.

Благодарим на нашите ученици за техните щедри сърца! Те са научили най-важния урок за гимназията ни – да бъдеш човечен е преди всичко останало.

https://pavelandreev.org/bg/campaign/spasi-bebe-vasi