Сливен, кратки вечерни новини, 05.01.2025 г., понеделник

05.01.2026 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 163

Почина бившият областен управител на Сливен Марин Кавръков, тъжната вест беше съобщена от кмета на Сливен Стефан Радев чрез публикация в социалните мрежи.

Ежемесечните учебни стрелби на огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен ще започнат от 6 януари и ще продължат и през новата година.

Дете на 1 година и 7 месеца в тежко състояние бе транспортирано по въздух от МБАЛ „д-р Иван Селимински“ в Сливен до летище София.

От 1 януари 2026 г. влизат в сила нови цени на билетите, месечните абонаменти и картите за градски и междуселищен транспорт на „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен заради въвеждането на еврото като официална парична единица.

Богоявленски водосвет, изваждане на кръста и мъжко хоро във водите на Новоселска река ще има в Сливен на Йордановден.

От 1 януари водоснабдяването в Сливен е поевтиняло с 3,4%, като цената за кубичен метър е 4,50 лева.

На 9 януари (петък) се навършват 2 години от кончината на Сливенския митрополит Йоаникий.