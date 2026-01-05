Сливен, кратки вечерни новини, 05.01.2025 г., понеделник

Почина бившият областен управител на Сливен Марин Кавръков, тъжната вест беше съобщена от кмета на Сливен Стефан Радев чрез публикация в социалните мрежи.
Ежемесечните учебни стрелби на огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен ще започнат от 6 януари и ще продължат и през новата година.
Дете на 1 година и 7 месеца в тежко състояние бе транспортирано по въздух от МБАЛ „д-р Иван Селимински“ в Сливен до летище София.
От 1 януари 2026 г. влизат в сила нови цени на билетите, месечните абонаменти и картите за градски и междуселищен транспорт на „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен заради въвеждането на еврото като официална парична единица.
Богоявленски водосвет, изваждане на кръста и мъжко хоро във водите на Новоселска река ще има в Сливен на Йордановден.
От 1 януари водоснабдяването в Сливен е поевтиняло с 3,4%, като цената за кубичен метър е 4,50 лева.
На 9 януари (петък) се навършват 2 години от кончината на Сливенския митрополит Йоаникий.