СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 06.01.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно

01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

12.1.2026 г. 09.1.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН основно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

