06.01.2026 09:13 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авариен ремонт на 06.01.2026г. от 09:30ч. до 12.00ч. ще бъде прекъсване водоподаването в района на Обръщалото на тролеите (Сливен) до Андреева чешма. Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.