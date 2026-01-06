Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.01.2026 г.

06.01.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.01.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Петолъчка“ са разкрили кражба от магазин в село Сотиря. Извършителят е задържан. Сигналът е получен на 5 януари за кражба на сумата от 2200 лева и 10 стека цигари от различни марки. След проведените издирвателни действия е установен извършителят на деянието. Той е на 32 години от същото населено място, без криминални прояви. Задържан е за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

49-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 5 януари от екип на сектор „Пътна полиция“-Сливен. Автомобилът е спрян на път І-6 в посока село Тополчане. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.

На 5 януари, около 10,15 часа, на бул. „Хаджи Димитър“ в град Сливен, е възникнало пътно произшествие с пострадал пешеходец. По първоначални данни в района до болница „Амброаз Паре“ 78-годишен водач на лек автомобил „Мицубиши“ е ударил жена на 77 години, пресичаща пътното платно на пешеходна пътека. При произшествието жената е получила фрактура на крака без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.