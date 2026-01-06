Измамни сайтове използват въвеждането на еврото за кражба на пари

06.01.2026 10:53 , Людмила Калъпчиева

Противоречиви послания, маркетингови трикове, липса на телефон и адрес за търговеца издават измамата

Фалшиви сайтове за продажба на модни облекла използват въвеждането на еврото, за да мамят. Онлайн ориентираните потребители трябва да бъдат особено бдителни, за да не откраднат парите им. За това предупреди по радио „Фокус“ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Става дума за „електронния магазин“ Мира София. Правят впечатление следните обстоятелства. Има спонсорирана няколкодневна реклама в интернет и същевременно послания като „20-годишна юбилейна продажба, приключва тази вечер“, „безплатна доставка в България, само днес“, както и маркетингови послания от типа „ограничени бройки“, „побързайте“ и други са сигналите, че нещо вероятно не е наред. „Освен това, няма телефон и пощенски адрес за връзка с търговеца, а само имейл и форма за контакт, които вероятно водят наникъде“, акцентира още Руменова и препоръча особено внимание към такива случаи. Тя подчерта, че понякога плащането с карта дава възможност на банката да спре плащането и парите да не стигнат до измамника, но когато има информация, че от дадена платформа се извършват злоупотреби и престъпления.

„На този сайт липсват и цени в левове, има само в евро – редовната и намалената. Това обаче е нарушение, тъй като до 8 август тази година търговците и на онлайн магазините са длъжни да спазват изискването за двойното обозначаване.“, коментира тя и добави, че недобросъвестни лица може да използват този период, за да извършват измами, не само административни нарушения. ЕИК на търговеца е в Англия и поради това не може да се подаде сигнал до Комисия за защита на потребителите в България, отбеляза експертът. Във връзка с това тя изрази мнение, че е добре да се помисли върху това как националните контролни органи да направят по-ефективна комуникацията си с контролните органи от други държави, дори и извън Европейската общност.

В сутрешния блок на радио „Фокус“ Габриела Руменова обясни, че при упражняване правото на отказ от онлайн покупка в 14-дневен срок през януари търговците трябва да възстановят заплатените средства приоритетно в евро, но при липса на достатъчна моментна наличност, е допустимо и в левове. „Много електронни магазини вече започнаха обновяване на общите си условия, за да информират предварително клиентите си за това обстоятелство. Този ред не е незаконен, напротив, той е заимстван от разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото в България, за която от „Ние, потребителите“ настоявахме изрично да се разпише. А именно – при разваляне на сделката заради рекламация на дефектна стока парите да се възстановяват приоритетно в евро, по изключение в левове. Както и при конвенционалната търговия“, каза още експертът.

Руменова разясни още, че въвеждането на еврото и периодът на двойното обращение през януари, когато се разплащаме и в двете валути, не може да променят реда и процедурата по упражняване както на правото на отказ от онлайн покупка до 14 дни, така и на рекламация за дефектна стока до две години.

„Някои електронни магазини, без непременно да са фалшиви, посочват цените само в евро, което е в нарушение на действащото законодателство. Други пък, без да пристъпват закона, още на 1 януари обърнаха поредността на изписване на цените – вече са посочени първо в евро и след това в левове. Ако потребителите не са бдителни, може да се заблудят, че е два пъти по-евтино. Хората да внимават за всичко това и за измами от лица, включително от други страни, които ще използват въвеждането на еврото, за да създават илюзия за напълно реални магазини, които да „оборудват“ дори с генерирани с помощта на изкуствен интелект изображения на модели и аутфити, които може дори да не съществуват“, обобщи тя в заключение.